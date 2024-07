Barcelona. Autocarro com 60 pessoas despista-se e fica na vertical à entrada de um túnel

Um autocarro com 60 passageiros capotou entre Tordera e Pineda de Mar, em Barcelona, à entrada de um túnel. Pelo menos duas pessoas ficaram presas no interior da viatura e encontram-se em estado grave.

Segundo as primeiras indicações das autoridades, há ainda pelo menos 36 feridos leves.

Trata-se de uma viatura que transportava trabalhadores do grupo têxtil Inditex, ao qual pertence por exemplo a cadeia de lojas Zara, e as vítimas seguiam para o centro de logística do grupo que se situa nas imediações.