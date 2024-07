Argentina. Milei quer escolher jornalistas que podem trabalhar no palácio presidencial

O presidente argentino Javier Milei anunciou novas regras de acesso aos jornalistas ao palácio presidencial, conhecido como Casa Rosada.

Manuel Adorni, porta-voz do Presidente da Argentina, anunciou, no que está a ser interpretado como uma nova forma de pressão sobre os meios de comunicação social locais, que o Executivo está a trabalhar numa resolução para permitir o acesso à sala dos jornalistas na sede do Governo a “jornalistas de alto nível, com experiência e oriundos de meios de comunicação altamente reconhecidos”, segundo o jornal "El País".

Para Adorni, estes jornalistas devem “sentir que é uma honra estar na Casa Rosada a cobrir o que acontece com o presidente”.

“Vamos criar uma sala de imprensa de elite, de jornalistas que possam demonstrar que merecem estar próximos do presidente da nação”, declarou Adorni ao canal LN+.

O porta-voz garantiu que durante anos a decisão de credenciar ou não um meio de comunicação “tem sido tratada manualmente” e que o que o Executivo argentino ambiciona é imitar a Casa Branca na busca da “excelência”.