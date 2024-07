Afeganistão. Pelo menos 35 mortos devido a chuvas torrenciais

Pelo menos 35 pessoas morreram esta segunda-feira e 230 ficaram feridas devido às chuvas acompanhadas de violentas tempestades na cidade de Jalalabad e arredores, no leste do Afeganistão, adiantou à agência France-Presse (AFP) uma autoridade daquela província.

"As chuvas provocadas pelas trovoadas mataram 35 pessoas e feriram outras 230 em Jalalabad e alguns distritos de Nangarhar", referiu Quraishi Badloon, chefe do Departamento de Informação e Cultura desta província que faz fronteira com o Paquistão.

"É provável que o número de vítimas aumente", alertou, especificando que "os feridos, bem como as vítimas mortais, foram transportados para o hospital Fatima-tul-Zahra em Jalalabad", a grande cidade do leste do Afeganistão e capital da província de Nangarhar.