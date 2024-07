​Zelensky admite presença da Rússia numa segunda cimeira para a paz

A Ucrânia pretende realizar uma segunda cimeira internacional para a paz em novembro, na qual admite a presença de representantes russos.



Numa conferência de imprensa realizada em Kiev, Volodymyr Zelenskiy estabeleceu como prioridade a preparação, durante os próximos meses, de um plano concreto de paz, a que se deverá seguir novo encontro internacional.

"Estabeleci o objetivo de até novembro termos um plano totalmente pronto", disse o presidente ucraniano. "Penso que os representantes da Rússia devem estar na segunda cimeira".

Estas declarações surgem no rescaldo da cimeira da NATO, realizada em Washington na semana passada, por ocasião das comemorações dos 75 anos da organização transatlântica e que definiu a adesão da Ucrânia à NATO como irreversível.

Sucedem-se ainda a uma convenção para a paz organizada em junho, na Suíça, que contou com a presença de 92 países.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, não foi convidada para este último evento. A China, apesar de ter feito parte da lista de países que podiam participar, declinou a presença.

Rússia deixa a porta entreaberta

As autoridades ucranianas já tinham admitido anteriormente a participação da Rússia num encontro de acompanhamento, hipótese, no entanto, aparentemente recusada na semana passada por um vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo. Ainda assim, fontes do Kremlin deixaram a porta entreaberta a essa hipótese.

A primeira cimeira lançou a discussão de três dos 10 pontos avançados pela Ucrânia como a "fórmula" para a paz, incluindo a segurança alimentar, a segurança nuclear e a libertação de prisioneiros de guerra e crianças.

Nesta fase, as dezenas de países envolvidos no processo foram divididos em grupos de trabalho. O objetivo é preparar um plano final para a segunda cimeira com base em encontros intercalares.

Assim, representantes de várias países deverão estar reunidos no Qatar no final de julho ou início de agosto para definir uma posição sobre a segurança energética. Uma reunião sobre segurança alimentar terá lugar provavelmente na Turquia, em Agosto, e outra no Canadá, em Setembro, sobre prisioneiros de guerra e crianças, esclareceu o presidente ucraniano.