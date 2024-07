UE vs Orbán. Comissários europeus vão faltar a reuniões organizadas pela Hungria

"Tendo em conta os recentes acontecimentos que marcam o início da presidência húngara [do Conselho da UE], a presidente decidiu que a Comissão Europeia será representada a nível de altos funcionários apenas durante as reuniões informais do Conselho", informou o porta-voz principal do executivo comunitário, Eric Mamer, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

A presidente da Comissão Europeia pediu aos comissários para faltarem às reuniões informais de ministros durante a presidência húngara do Conselho da União Europeia, e excluiu a habitual visita do Colégio de Comissários ao país que acolhe a presidência rotativa.

"A visita do Colégio [de comissários] à presidência não se realizará", adiantou o responsável, numa alusão à viagem que se deveria realizar no arranque da liderança semestral da Hungria, que começou no início de julho.

A decisão surge dias depois de os embaixadores dos países junto da UE terem discutido o papel da presidência húngara rotativa do Conselho, perante uma preocupação crescente nas capitais europeias sobre as polémicas deslocações do primeiro-ministro húngaro, Viktor Órban.

O encontro de Orbán com o Presidente russo, Vladimir Putin, foi o que mais contestação provocou na UE. Seguiram-se ainda encontros com o Presidente chinês, Xi Jinping, e com o ex-Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump - este último logo após o encerramento da cimeira da NATO em Washington. Somam-se ainda visitas ao Azerbaijão e países vizinhos, assim como contactos com a Turquia numa cimeira onde estava representada a "República Turca do Chipre do Norte" - um país que apenas a Turquia reconhece.