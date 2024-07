Trump escolhe J.D. Vance como candidato a vice-presidente

“Após longa deliberação e reflexão, e considerando os tremendos talentos de muitos outros, decidi que a pessoa mais adequada para assumir o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance, do Grande Estado de Ohio”, escreveu Trump, que no sábado escapou a uma tentativa de assassinato .

A notícia, avançada na rede social Truth, é conhecida no arranque da Convenção Nacional Republicana de quatro dias em Milwaukee, que vai confirmar a candidatura presidencial de Donald Trump.

J.D. Vance, de 39 anos, já foi um crítico de Donald Trump, mas nos últimos anos tornou-se num apoiante do antigo Presidente.

O candidato republicano Donald Trump escolheu J.D. Vance, um senador do Ohio, como seu vice-presidente na corrida à Casa Branca, foi esta segunda-feira anunciado.

J.D. Vance bateu a concorrência de Marco Rubio, senador da Florida, e de Doug Burgum, governador do Dacota do Norte, também apontados como potenciais candidatos a vice-presidente de Trump.

J.D. Vance chegou a autointitular-se como um "never Trumper" - "Trump nunca", em tradução livre -, mas aproximou-se do antigo Presidente e conseguiu ser eleito para o Senado, em 2022, com o apoio fundamental de Donald Trump.



O agora candidato a vice-presidente dos EUA é licenciado pela Universidade de Yale e escreveu o best-seller "Hillbilly Elegy", uma memória da sua criação e educação na chamada "cintura da ferrugem", na região operária do Midwest.

Em reação à tentativa de assassinato de Donald Trump, o senador responsabilizou diretamente o discurso da campanha do democrata Joe Biden.

"Hoje não é apenas um caso isolado. A premissa central da campanha de Biden é que Donald Trump é um fascista autoritário que deve ser travado a todo o custo. Esta retórica conduziu diretamente à tentativa de assassinato do Presidente Trump", escreveu J. D. Vance, na rede social Twitter.