Donald Trump deve anunciar o seu candidato a vice-Presidente esta segunda-feira, segundo relata a Fox News.

O canal de televisão norte-americano com fortes ligações ao Partido Republicano e ao próprio ex-Presidente dos Estados Unidos (EUA) refere que a escolha está feita e deve ser conhecida ainda esta segunda-feira.

A decisão surge depois de um fim de semana marcado pela tentativa de assassinato falhada a Donald Trump, depois de um atirador não ter conseguido balear fatalmente o ex-chefe de Estado, deixando-o apenas com ferimentos ligeiros na orelha direita.

Esta semana será marcada pela Convenção do Partido Republicano, onde a candidatura de Donald Trump às Presidenciais de 2024 será oficializada.

O primeiro mandato de Trump à frente da Casa Branca contou com Mike Pence como vice-Presidente, contudo, depois da invasão do Capitólio a 6 de janeiro de 2021, o político republicano afastou-se do ex-Presidente e até concorreu contra ele nas primárias deste ano.

Se Trump vencer as eleições de novembro, será a primeira vez este século que um Presidente norte-americano conta com um vice-Presidente distinto de um mandato para o outro. Apesar de não ser um acontecimento inédito, é raro.