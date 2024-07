Resgatados 11 corpos em buscas após acidente com autocarros no Nepal

As equipas de resgate nepalesas retiraram um total de 11 corpos das vítimas do acidente com dois autocarros atingidos por um deslizamento de terras na sexta-feira, anunciaram as autoridades.

As equipas de resgate encontraram os corpos em diferentes pontos ao longo das margens do rio, onde caíram os autocarros, enquanto procuravam os veículos e as cerca de 50 pessoas que estavam a bordo.

O administrador do governo, Khima Nanda Bhusal, disse que sete corpos foram identificados e os familiares contactados, adiantando que três dos mortos são indianos e os outros quatro são cidadãos nepaleses.

Bhusal indicou ainda que mais quatro corpos foram recuperados do rio, mas ainda não foram identificados.

"Continuaremos a busca enquanto for necessário e não temos planos para desistir. Vamos trabalhar até que todos sejam encontrados", afirmou.