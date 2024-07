"Devia estar morto". Trump diz que ataque foi uma "experiência muito surreal"

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que sobreviveu a uma tentativa de assassínio no sábado, considerou que foi "uma experiência muito surreal", afirmando: "devia estar morto".

Trump falava, no domingo, ao jornal New York Post, a bordo do seu avião, que se dirigia para o Milwaukee, no estado de Wisconsin, onde vai decorrer a Convenção Nacional Republicana, durante a qual deverá ser confirmado como candidato presidencial do partido.

"Não devia estar aqui, devia estar morto", disse o republicano, que usava uma ligadura branca sobre a orelha direita, de acordo com o jornal.

Foi "uma experiência muito surreal", afirmou sobre o ataque no sábado, ocorrido num comício de campanha na Pensilvânia.

"O médico do hospital disse que nunca tinha visto nada assim, chamou-lhe um milagre", disse.

O magnata disse que, quando os agentes dos serviços secretos o retiraram do palco, quis continuar a falar com os apoiantes, mas foi-lhe dito que não era seguro e que tinha de ser levado para um hospital.