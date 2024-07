Copenhaga premeia turistas amigos do ambiente

A capital da Dinamarca, Copenhaga, é popular por ter como um dos seus principais focos a sustentabilidade. Assim sendo, a cidade decidiu alargar a sua iniciativa ecológica aos que vêm de fora em visita.

A organização oficial de turismo de Copenhaga, Wonderful Copenhagen, lançou uma iniciativa que pretende transformar as ações ecológicas dos turistas numa espécie de pagamento pelas experiências culturais: o "CopenPay".

A partir do dia 15 de julho, os turistas que visitarem a capital dinamarquesa serão convidados a fazer parte de atividades relativas à sustentabilidade, como por exemplo recolha de lixo ou a utilização dos transportes públicos e bicicletas, ao invés de automóveis e táxis.

Ao participarem nestas atividades ecológicas, os visitantes habilitam-se a ganhar prémios durante as refeições, como copos de vinho e cafés gratuitos, e até entradas igualmente gratuitas em museus e aluguer de caiaques.

Aqueles que tiverem curiosidade em visitar a Galeria Nacional da Dinamarca e que tenham participado na recolha de resíduos de plástico, serão convidados a realizar um workshop para os transformar numa obra de arte a partir de reciclagem.

Quem se deslocar de bicicleta à pista de esqui de Copenhill, também poderá ter direito a uma descida grátis.

Segundo o turismo de Copenhaga, o "CopenPay" tem como objetivo compensar o "fardo ambiental" causado pelo turismo.

"Quando viajamos para o estrangeiro - se voamos para outros locais ou viajamos de carro - poluímos", explica Rikke Holm Petersen, chefe de comunicação do conselho de turismo, "Uma das coisas que podemos mudar é fazer com que as pessoas ajam de forma mais sustentável no destino".

No entanto, o conselho revela que este é apenas um pequeno passo de um movimento muito maior. Rikke Petersen admite que este é um "pequeno passo para a transição verde".

Este plano prolonga-se até dia 11 de agosto e será "baseado na confiança", o que significa que não são obrigatórias provas da conclusão da atividades.

"Em algumas atrações, poderá ter de mostrar uma fotografia sua a andar de bicicleta ou do seu bilhete de transportes públicos", diz o chefe de comunicação do conselho de turismo.



Até ao momento, cerca de 24 organizações aderiram a este projeto, no entanto o governo não reembolsará as empresas responsáveis pelas atrações.

A iniciativa ambiental tem por base dados do Índice de Sustentabilidade de 2023, que indica que 82% dos turistas estão interessados em fazer escolhas mais ecológicas, mas que 22% ainda não as fizeram.

O CopenPay recompensará uma grande variedade de ações realizadas pelos visitantes, como andar de bicicleta, participar em movimentos de limpeza ou fazer voluntariado em quintas urbanas.

Serão incluídas ofertas que poderão ir de visitas guiadas gratuitas a museus até almoços vegetarianos gratuitos feitos com produtos locais.