Ataque a Trump. FBI fala de “lobo solitário” e considera que “não há preocupações de segurança pública”

Entretanto, o FBI disse ter encontrado um suposto dispositivo explosivo no veículo do suspeito.

“Neste momento, as informações de que dispomos indicam que o atirador agiu sozinho e que atualmente não há preocupações de segurança pública. Até ao momento não identificamos uma ideologia associada ao incidente”, disse o agente especial encarregado do caso pelo FBI, Kevin Rojek, num contato telefónico com os media.

Rojek avançou a informação: “Apreendemos o dispositivo, tornamo-lo seguro e estamos a analisá-lo mais detalhadamente”.

Uma atualização posterior do FBI revelou que dispositivos suspeitos foram encontrados na casa do suspeito.

Entretanto, a Reuters conversou com moradores de Bethel Park, local em que residia o atirador abatido pelas autoridades, Thomas Matthew Crooks de 20 anos, na sequência do tiroteio no comício do Partido Republicano.

Wes Morgan, um homem de 42 anos, que trabalha numa empresa de gestão de investimentos e anda de bicicleta com os filhos na mesma rua em que morava o atirador, disse: “Bethel Park é uma zona operária, e pensar que alguém como ele estava tão perto é um pouco insano.”

Um casal outro casal que estava sentado na varanda de uma casa próxima da de Thomas Matthew Crooks, ainda estava a processar o que aconteceu ao mesmo tempo que descreviam aquela zona dos EUA.

“Nunca houve aqui um problema com armas. Nunca houve necessidade de chamar a Polícia”, disse Mary Priselac, 67 anos, ao lado do marido. “Temos de nos perguntar o que é que ele não conseguiu na vida? O que levou a esse extremo?”.