Trump viaja ainda este domingo para o Milwaukee

O ex-presidente norte-americano Donald Trump anunciou que vai viajar ainda este domingo para Milwaukee (Wisconsin) para a convenção republicana, um dia após uma tentativa de assassínio durante um comício da sua campanha para as presidenciais de novembro.

"Devido aos terríveis acontecimentos de ontem [sábado], tinha previsto adiar por dois dias a minha viagem para Milwaukee", escreveu Trump na rede Truth Social, "mas não vou deixar que um atirador ou assassino me imponha uma mudança de calendário", acrescentou.

A equipa de campanha de Donald Trump confirmou hoje que a convenção republicana agendada para o Wisconsin a partir de segunda-feira se mantém, mas com medidas de segurança redobradas.

Em comunicado, Chris LaCivita e Susie Wiles, diretores de campanha de Donald Trump, indicaram que a Convenção Nacional Republicana, em que o ex-presidente será nomeado oficialmente como candidato republicano às presidenciais, vai realizar-se com o reforço das medidas de segurança no recinto, na sequência do ataque de sábado.

Donald Trump foi vítima de uma tentativa de assassínio no sábado à noite, na cidade de Butler, no estado da Pensilvânia, durante um comício da sua campanha para a Casa Branca, o que suscitou a condenação generalizada dos líderes mundiais.

Atingido a tiro numa orelha, o ex-presidente foi retirado do palco onde decorria o seu último comício antes da convenção do Partido Republicano.

Na sequência do atentado, duas pessoas morreram, incluindo o alegado atirador, que foi abatido pelos serviços de segurança, e outras duas ficaram feridas.