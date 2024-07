Reações. Condenação à escala global do ataque contra Trump

A generalidade dos líderes e responsáveis políticos do mundo já condenou o atentado de Butler, contra o ex-Presidente dos estados Unidos Donald Trump.

A primeira reacção saiu da Casa Branca com o Presidente Joe Biden, rival de Trump nas eleições de novembro, a declarar que "não há espaço nos EUA para este tipo de violência"

"Não podemos permitir que isto aconteça", completou o O Presidente norte-americano, revelando ainda que tinha já falado com os médicos de Trum.

"Trump tem o direito de fazer um comício de forma pacífica. Toda a gente tem de condenar o que aconteceu", acrescenta, garantindo que o caso está a ser investigado.



Por cá, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, condenou este domingo o atentado contra o ex-Presidente dos EUA Donald Trump, a quem desejou um pronto restabelecimento.

"Condeno veementemente o atentado cometido contra o ex-presidente Donald Trump, desejando-lhe pronto restabelecimento. A violência política é completamente intolerável e as democracias têm de a combater sistematicamente", escreveu Luís Montenegro, na rede social X.

Os presidentes do Conselho, da Comissão e do Parlamento Europeu, Charles Michel, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola, condenaram também este domingo o atentado contra o ex-Presidente norte-americano.

Os líderes europeus consideraram que a violência política “não tem cabimento” e é “absolutamente inaceitável” numa democracia.

“A violência política é absolutamente inaceitável numa democracia. Condeno energicamente o ataque ao ex-Presidente Donald Trump”, disse Michel na rede social X.

A chefe do executivo comunitário manifestou-se, por seu lado, "profundamente consternada" com o tiroteio que teve lugar durante a ação de campanha de Trump, a quem desejou “uma rápida recuperação”, do ferimento de bala sofrido na orelha direita.

A presidente da eurocâmara mostrou-se “emocionada com o horrível ataque no comício do ex-Presidente, na Pensilvânia”.

"A violência política é inaceitável e não pode ter lugar nas nossas sociedades. Os meus pensamentos estão com ele e com as vítimas” do atentado, sublinhou Metsola na mesma rede social.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, expressou choque com o tiroteio que feriu, no sábado, o ex-Presidente norte-americano Donald Trump.

"A Sara e eu ficámos chocados com o aparente ataque ao Presidente Trump", escreveu Benjamin Netanyahu na rede social X, referindo-se à mulher.

"Rezamos pela sua segurança e rápida recuperação", acrescentou.

Em Pequim, o Presidente Xi Jinping expressou "compaixão e simpatia" a Donald Trump, após uma tentativa de assassinato do antigo Presidente norte-americano.

"A China está a acompanhar cuidadosamente a situação relacionada com [ a tentativa de ] assassinato do ex-presidente Donald Trump", informou a diplomacia chinesa, citada pela agência France-Presse (AFP).



O presidente Xi Jinping expressou sua "compaixão e simpatia", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês.

Por sua vez, o secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou "de forma inequívoca" a tentativa de assassínio contra o ex-Presidente norte-americano Donald Trump.



Guterres "condena de forma inequívoca este ato de violência política", afirmou, em comunicado, o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas Stéphane Dujarric.



Além disso, envia a Trump "votos de rápidas melhoras", continuou o porta-voz.