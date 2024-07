Hamas. Ataques israelitas em Gaza nos últimos dias provocaram 141 mortos

Um raides israelitas atingiu uma zona humanitária na área de al-Mawasi, perto de Khan Younis . Fontes israelitas garantiram que os alvos do ataque foram o líder militar do Hamas, Mohammed Deif e Rafa'a Salameh, comandante da força terrorista em Khan Younis.

O comunicado do ministério da Saúde contabilizou ainda cerca de 400 feridos.

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro israelita Netanyahu garantiu que as autoridades do país vão conseguir chegar a "toda a liderança do Hamas”.

Já este domingo, segundo a agência de defesa civil de Gaza, gerida também pelo Hamas, 17 pessoas foram mortas num segundo ataque israelita.



O alvo foi uma sala de orações no campo de refugiados de Shati, a oeste da cidade de Gaza. Os militares israelitas ainda não comentaram as alegações palestinianas.

Um responsável do Hamas, citado pela Reuters, classificou estes ataques como uma “grave escalada” que demonstrava a indisponibilidade de Israel para chegar a um acordo de cessar-fogo.

As negociações realizadas no Qatar e no Egito terminaram na sexta-feira sem sucesso, apurou a BBC.