"Fui baleado na orelha". Trump confirma tiroteio em comício

Donald Trump já reagiu ao incidente deste sábado. Na rede social que criou, a Truth Social, fez uma publicação a dar mais detalhes do sucedido.

"Fui baleado por uma bala que me perfurou a parte superior da orelha direita", confirma Trump. "Soube de imediato que algo estava errado quando ouvi o som de algo que pareciam tiros. Senti a bala a perfurar-me a pele imediatamente", adianta o candidato republicano, que aproveitou a ocasião para agradecer a quem correu em seu auxílio.

"Quero agradecer aos serviços secretos norte-americanos e as forças de segurança pela resposta rápida durante o tiroteio que aconteceu na Pensilvânia", começa por dizer Trump, deixando condolências às famílias do participante morto e do ferido grave.

"É surreal que um ato destes possa acontecer no nosso país", lamenta.

Trump confirmou, igualmente, na publicação que o "atirador está morto" e pouco se sabe sobre ele para já.

[Notícia atualizada às 02h06 de 14 de julho de 2024]