FBI identifica autor dos disparos contra Donald Trump

O FBI já identificou o autor dos disparos contra o ex-Presidente Donald Trump, durante um comício realizado no sábado, no estado da Pensilvânia.

"O FBI identificou Thomas Matthew Crooks, 20 anos, de Bethel Park, Pensilvânia, como sendo o indivíduo envolvido na tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump no dia 13 de julho, em Butler, Pensilvânia", indica um comunicado da agência federal norte-americana.

A identificação fez-se através do ADN, já depois de o atirador ter sido abatido por elementos dos serviços secretos. Crooks estava no telhado de um edifício fora do perímetro do comício.

O jovem residia a cerca de uma hora do local do comício e estava registado como eleitor do Partido Republicano.

Uma pessoa que estava na assistência morreu e duas ficaram feridas com gravidade.

Donald Trump regressou entretanto a casa, na Nova Jérsia, e "encontra-se bem", de acordo com um comunicado publicado na página de internet do Comité Nacional Republicano, RNC.

Trump ainda pretende ir à convenção republicana na próxima semana, no Wisconsin, durante a qual deverá ser oficialmente nomeado candidato da direita à Casa Branca.

“O Presidente Trump está bem" e "espera juntar-se a todos vós em Milwaukee", no Wisconsin, onde será realizada a convenção, entre segunda e quinta-feira, anunciaram a sua equipa de campanha e o Partido Republicano num comunicado.