Atirador que tentou matar Trump tinha explosivo no carro

As autoridades norte-americanas encontraram explosivos no carro de Thomas Matthew Crooks, identificado como o atirador que no sábado atingiu Donald Trump e outras três pessoas, uma delas mortalmente, durante um comício na Pensilvânia.

A informação foi avançada pelo Wall Street Journal que cita fontes não identificadas.

O carro dirigido por Crooks ficou estacionado perto do local onde decorria o comício republicano, em Butler, Pensilvânia.

Nas últimas horas, surgiu ainda a informação de que a arma usada pelo suspeito terá sido adquirida pelo seu pai.

Crooks foi morto pelos serviços de segurança, na sequência do atentado feito ao ex-Presidente Donald Trump.