Ataque a Trump. Polícia local foi avisada mas não conseguiu impedir tiroteio

Um polícia local terá visto o atirador que atingiu este sábado Donald Trump numa orelha, durante um comício.

Segundo avança a CNN Internacional, citando o xerife de Butler, Michael T. Slupe, as autoridades locais foram avisadas da presença de um homem suspeito já fora do perímetro do comício e conseguiram encontrá-lo, mas não conseguiram travar os primeiros disparos.

Um polícia foi inspecionar a zona, à procura do homem com ar suspeito após receberem chamadas nesse sentido, mas nenhuma das chamadas iniciais mencionava uma arma. Chegados ao local, os polícias daquela zona uniram esforços para subir ao telhado.

Um deles foi visto pelo atirador, que se virou e lhe apontou uma arma, continua a descrever o xerife. Perante a ameaça iminente, o polícia baixou-se para se salvar e foi nessa altura que o suspeito começou a atirar na direção do palco.

Questionado pela CNN Internacional sobre um eventual lapso de segurança, uma vez que um homem armado conseguiu ter uma linha de visão desimpedida para atingir o ex-Presidente norte-americano, Michael T. Slupe admite que sim, "obviamente". "O que aconteceu está a ser investigado e iremos aprender com isto", admite.