Ataque a Trump. FBI acredita que atirador agiu sozinho

O FBI garantiu, este domingo, que não há ameaça ao público norte-americano na sequência do ataque deste domingo durante um comício onde Donald Trump ficou ferido numa orelha.

A polícia federal norte-americana acredita que Thomas Matthew Crooks agiu sozinho. O jovem de 20 anos terá utilizado uma espingarda comprada legalmente pelo pai.

As autoridades estão a investigar as redes sociais e movimentações do suspeito e, até ao momento, não encontraram "qualquer tipo de linguagem violenta ou ameaçadora". Thomas Matthew Crooks também não tem historial de doenças mentais ou qualquer ideologia conhecida.

Em declarações citadas pela Reuters, este domingo, os oficiais responsáveis pela investigação deste caso confirmaram, igualmente, que um "dispositivo suspeito" foi retirado do veículo do atirador e levado para laboratório para ser analisado.

O incidente está a ser tratado como um possível ato terrorista doméstico e uma tentativa de assassinato.

O FBI assegura que a segurança foi reforçada a pensar na convenção republicana que acontecerá em breve.