Orquestra de músicos de Kiev atua nas ruínas do hospital pediátrico atingido por míssil

Uma orquestra de músicos ucranianos atuou esta sexta-feira junto às ruínas do hospital pediátrico de Okhmatdyt, em Kiev, como forma de homenagear as vítimas dos ataques russos da passada segunda-feira.

Nesse dia, a onda de ataques aéreos foi das piores registadas desde o início da invasão russa em 2022, resultando na morte de 44 pessoas, duas delas no hospital Okhmatdyt.

Este centro hospitalar, que é dos maiores da Europa, trata crianças com doenças graves, como cancro e doenças renais, e tinha cerca de 670 pacientes infantis e cerca de 1.000 funcionários no momento do ataque.