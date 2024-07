Gaza. Ataque israelita provoca pelo menos 71 mortos

Um ataque israelita realizado este sábado em Khan Younis, no centro de Gaza, provocou pelo menos 71 mortos e 289 feridos segundo avançam as autoridades de saúde de Gaza.

A área atingida tinha sido designada de 'zona segura' pelo exército israelita, que já admitiu estar a avaliar a forma como a investida militar foi executada.



Segundo os media israelitas, o alvo do ataque foi o dirigente do Hamas Mohammed Deif, não se sabendo até ao momento se este sobreviveu ou não ao ataque. Deif foi um dos orquestradores dos ataques de 7 de outubro e já tinha sido visado pela tropas de Israel noutras ocasiões.

Um oficial israelita, citado pela BBC, assegura que os bombardeamentos foram realizados numa 'zona aberta' onde se encontravam "apenas terroristas do Hamas".

Em resposta, o alto responsável do Hamas, Abu Zuhri, classificou de absurdas as justificações prestadas até ao momento pelos responsáveis israelitas. "As alegações israelenses são absurdas e visam justificar um horrível massacre. Os mortos são todos civis. O que aconteceu foi uma escalada na guerra de genocídio, apoiada pelos americano e pela conivência do silêncio a nível mundial", declarou.

É ainda incerto o impacto que estes acontecimentos poderão ter na evolução das negociações em curso em Doha e no Cairo, para a implementação de um cessar-fogo entre as duas partes do conflito.

A 7 de outubro, o Hamas atacou o sul de Israel, matando cerca de 1200 pessoas e fazendo mais de 250 reféns. A retaliação dirigida pelo governo israelita já matou mais de 38 mil palestinianos.

[Notícia atualizada às 13h04]