Erdogan diz que vai terminar em breve operação no norte do Iraque e da Síria

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou este sábado o fim iminente de uma operação das forças armadas turcas contra os curdos do PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão) no norte do Iraque e da Síria.

"Vamos concluir muito em breve o bloqueio da zona de operação no norte do Iraque", declarou Erdogan, afirmando que "foram dados sérios golpes à organização terrorista" do PKK.

"Vamos terminar os pontos que faltam no cordão de segurança ao longo da nossa fronteira sul na Síria", indicou.

Erdogan disse que a Turquia está determinada a "eliminar qualquer estrutura suscetível de constituir uma ameaça" para o país "ao longo das fronteiras com a Síria e o Iraque".

A Turquia lançou esta operação em abril de 2022 para garantir a segurança da sua fronteira com o norte do Iraque, acusando o PKK de lançar ataques contra território turco a partir dessa região.

"A organização separatista tornou-se incapaz de agir dentro das nossas fronteiras. No Iraque e na Síria, está completamente encurralada", continuou Erdogan, que falava perante jovens diplomados da Academia Militar em Istambul.