Um morto e um ferido grave. Governo corrige informação sobre vítimas portuguesas na Suíça

A obra decorria num prédio de 19 andares, uma torre de madeira de 60 metros, um projeto de expansão de um shopping já existente no local. O acidente aconteceu às 09h25 locais (08h25 em Portugal Continental).

No local estão pelo menos 180 operacionais, entre polícia, bombeiros, socorristas e psicólogos para acudir sobreviventes e familiares.

A zona circundante foi fechada ao público e um complexo desportivo que ladeia a obra está a ser utilizado para receber feridos, avança o jornal "24Heures".

As causas do acidente não foram, até ao momento, confirmadas, mas julga-se que um elevador de transporte de material tenha colapsado e arrastado a estrutura com ele. O Ministério Público já abriu uma investigação às causas do acidente.

Antes da informação sobre as vítimas ser corrigida, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte dos dois operários portugueses da construção civil na Suíça.



Numa mensagem divulgada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "apresenta sentidas condolências às famílias dos dois compatriotas vítimas de um acidente de trabalho em Prilly, na Suíça".



[Notícia atualizada às 19h51 de 12 de julho de 2024 - Governo corrige informação sobre vítimas portuguesas]