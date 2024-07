Marcelo lamenta morte de operários portugueses na Suíça

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamenta morte de dois operários portugueses da construção civil na Suíça.

Numa mensagem divulgada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "apresenta sentidas condolências às famílias dos dois compatriotas vítimas de um acidente de trabalho em Prilly, na Suíça".

O chefe de Estado estende as condolências "a toda a comunidade portuguesa naquele país, com quem assinalou no passado mês de junho, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas".

A derrocada de andaimes numa obra em Prilly-Malley, perto de Lausanne, provocou pelo menos quatro mortos, entre os quais dois portugueses.

À Renascença, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros adianta que "há oito feridos graves", com "nacionalidades ainda por apurar".

Há um número indeterminado de desaparecidos. "Neste momento ainda estão a tirar pessoas dos escombros", foi-nos dito pela mesma fonte.