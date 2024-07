Julgamento de Alec Baldwin anulado. Juiz rejeita acusações

Uma juíza do estado norte-americano do Novo México rejeitou esta sexta-feira as acusações de homicídio involuntário contra o ator e produtor Alec Baldwin e o julgamento foi anulado.

A decisão surge depois de os advogados de Baldwin alegarem que a polícia e os procuradores esconderam provas sobre a origem munição real que matou Halyna Hutchins, diretora de fotografia do filme “Rust”, em outubro de 2021.

"Não há forma de o tribunal endireitar este erro", declarou a juíza Mary Marlowe Sommer.

Após a magistrada anunciar a decisão, ao terceiro dia de julgamento, Baldwin levou as mãos à cara e abraçou a mulher Hilaria Baldwin, que esteve sempre no tribunal.