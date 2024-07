Em conferência de imprensa de 59 minutos, Biden garante que é o "mais qualificado" para derrotar Trump

O Presidente norte-americano respondeu esta quinta-feira à noite, durante 59 minutos, a uma barragem de perguntas dos jornalistas. Em conferência de imprensa após a Cimeira da NATO, em Washington, Joe Biden disse estar bem de saúde, apesar dos seus 81 anos, e garantiu que é a pessoa "mais qualificada" para derrotar o republicano Donald Trump nas eleições de 5 de novembro.

O chefe de Estado tentou afastar as dúvidas sobre a sua capacidade para continuar no cargo, nomeadamente após o debate televisivo com Trump em que demonstrou algum cansaço e hesitações no discurso.

"Sou a pessoa mais qualificada para bater Trump", "estou em boa forma", "tenho que terminar o trabalho porque há muita coisa em jogo", foram algumas das frases de Joe Biden no encontro com os jornalistas.

O Presidente norte-americano mostrou-se disponível para realizar um novo exame neurológico, se for essa a recomendação dos médicos, para atestar as suas capacidades.