Drake, Adele e uma mansão de 27 andares. Como vai ser o casamento do filho do maior milionário da Ásia?

Para esta sexta-feira está marcada a cerimónia principal, com as festividades a continuarem no sábado, para a bênção hindu ao casal, ou “Shubh Ashirwad”, onde estão previstas atuações de estrelas como Drake, Lana del Rey e Adele, e a terminarem no domingo, com o “Mangal Utsav”, ou o copo-de-água, que se realizarão na residência de 27 andares da família Ambani, avaliada em 92 milhões de euros.

Anant Ambani, o filho mais novo de Mukesh Ambani - com um património líquido de 112 mil milhões de euros -, e a herdeira farmacêutica Radhika Merchant vão finalmente casar-se, depois de meses de pequenas grandes festas desde janeiro.

Foram meses de preparativos, mas o dia finalmente chegou: o filho do maior milionário da Ásia vai casar e a festa promete ser o “casamento do século” em Bombaim.

Entre as personalidades famosas no super-casamento de quatro dias estão figuras como Tony Blair, o antigo primeiro-ministro do Reino Unido, Kim Kardashian, o cantor Nick Jonas ou o ator John Cena, além de inúmeros atores famosos de Bollywood e jogadores de críquete.

Mukesh Ambani, de 66 anos, é atualmente o 10.º homem mais rico do mundo, através da Reliance Industries, o grupo empresarial indiano com negócios no mundo da energia, gás natural, petróleo, retalho e telecomunicações.

E os seus três filhos já estão envolvidos no mundo do pai: o mais velho, Akash, é o presidente da empresa de telecomunicações; a filha, Isha, é responsável pelo setor do retalho e o noivo, Anant, tem a cargo os negócios da energia.

A noiva, Radhika, é filha do magnata Viren Merchant, dono da farmacêutica Encore Healthcare, onde ocupa o cargo de diretora de marketing.