Dois portugueses morrem em queda de andaimes na Suíça

A obra decorria num prédio de 19 andares, uma torre de madeira de 60 metros, um projeto de expansão de um shopping já existente no local.

"Há oito feridos graves", com "nacionalidades ainda por apurar", confirma a mesma fonte.

À Renascença, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma que existem quatro vítimas mortais: duas são portuguesas, uma é albanesa e uma quarta com nacionalidade por apurar.

No local estão pelo menos 130 operacionais, entre polícia, bombeiros, socorristas e psicólogos para acudir sobreviventes e familiares.



A zona circundante foi fechada ao público e um complexo desportivo que ladeia a obra está a ser utilizado para receber feridos, avança o jornal "24Heures".

As causas do acidente não foram, até ao momento, confirmadas, mas julga-se que um elevador de transporte de material tenha colapsado e arrastado a estrutura com ele.

[Notícia atualizada às 14h50 de 12 de julho de 2024]