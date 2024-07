Doadores democratas congelam 90 milhões à campanha de Biden

Nos Estados Unidos da América, os doadores podem usar as Super PAC – os chamados comités de ação política, que devem agir de forma independente das campanhas – para gastar quantias ilimitadas, seja a título individual, seja através de empresas, sindicatos e outros grupos, habitualmente aplicadas em anúncios a favor ou contra candidatos.

Segundo o jornal nova-iorquino, os doadores comunicaram à Super PAC “Future Forward” que promessas no valor de 90 milhões de dólares estão suspensas se Biden não desistir de ser o nomeado do Partido Democrata à Casa Branca. Os compromissos incluem várias contribuições acima de um milhão de dólares.

Vários financiadores das campanhas do Partido Democrata estão a reter 90 milhões de dólares à campanha presidencial enquanto o Joe Biden continuar como candidato a Presidente, avançou esta sexta-feira o “The New York Times” . O atual Presidente continua a enfrentar pedidos para desistir da reeleição antes da convenção dos Democratas, em agosto.

“Desde a noite passada que estamos a ver apoio forte na nossa coligação”, disse Michael Tyler aos jornalistas durante um voo para Detroit, no Michigan, para um comício da campanha de Biden.

O porta-voz da campanha de Joe Biden disse esta sexta-feira que as doações à campanha “explodiram” durante a conferência de imprensa do Presidente norte-americano na quinta-feira.

Um conselheiro da “Future Forward” disse ao “The New York Times” que espera que os doadores que pausaram as doações regressem assim que a atual incerteza sobre os candidatos democratas à Casa Branca termine.

A conferência de imprensa após o encerramento da cimeira da NATO, em Washington D.C., ficou marcada por algumas gafes do Presidente, mas também mostrou um Joe Biden capaz de responder a perguntas complexas de política externa durante um período prolongado de tempo.

A campanha de Biden escolheu a “Future Forward” como a principal Super PAC para a campanha deste ano. A organização já reservou 250 milhões de dólares em publicidade televisiva e digital que vai começar a surgir depois da convenção do Partido Democrata – que acontece entre 19 e 22 de agosto, em Chicago.

De acordo com a Reuters, são já 19 os congressistas do Partido Democrata - na Câmara dos Representantes e no Senado - a pedir a desistência de Joe Biden neste ciclo eleitoral.