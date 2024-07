Alegado plano russo para matar CEO de empresa de armas sobressalta Alemanha

Um alegado plano russo para assassinar o diretor-executivo da Rheinmetall, uma empresa de armamento, está a provocar ondas de choque na Alemanha.



O governo de Berlim garante que está a levar as notícias “muito a sério e não se deixará intimidar”.

“Não nos permitiremos ser intimidados pela Rússia e continuaremos a fazer tudo o que pudermos para evitar ameaças russas na Alemanha”, disse a ministra do Interior, Nancy Faeser.

A CNN e o “The New York Times” avançaram na quinta-feira que os serviços secretos norte-americanos descobriram um plano russo para assassinar Armin Papperger, CEO da Rheinmetall, empresa que produz munições de artilharia e veículos militares para a Ucrânia.

A Administração norte-americana avisou a Alemanha e as forças de segurança alemães conseguiram proteger Armin Papperger.

Este plano seria apenas de um de vários da Rússia para eliminar responsáveis da empresas europeias envolvidas no esforço de guerra, adianta a CNN.

Um dos maiores produtores mundiais de artilharia e tanques, a Rheinmetall não confirmou as ameaças, mas disse em comunicado que “são sempre tomadas medidas necessárias” para a segurança, em consulta regular com as autoridades.

O Kremlin já negou qualquer envolvimento ou plano para assassinar o CEO da Rheinmetall e critica notícias baseadas em fontes anónimas.