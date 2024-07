Presidente eleito do Irão reafirma apoio a Palestina em mensagem ao Hamas

O Presidente eleito do Irão, Masoud Pezeshkian, assegurou que o país vai continuar a apoiar a Palestina na luta contra Israel, numa mensagem dirigida ao líder político do grupo palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh.

"A República Islâmica do Irão, de acordo com os princípios e objectivos da Revolução Islâmica e com as ideias do Imã Khomeini, bem como com as diretivas do líder supremo, considera um dever humano e islâmico apoiar a nação palestiniana na luta contra a ocupação e o 'apartheid' do regime sionista", afirmou Pezeshkian na mensagem, citado na quarta-feira à noite pela agência de notícias estatal IRNA.

O responsável notou que, graças à resistência do povo palestiniano e ao heroísmo de quem combate, "a vitória divina será para a amada Palestina".