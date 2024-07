Mulher resgatada após 36 horas à deriva no mar e a 80 quilómetros da costa

Uma mulher, que foi arrastada pelo mar enquanto nadava numa praia no Japão, foi resgatada a cerca de 80 quilómetros de distância da costa, 36 horas depois de desaparecer, revelaram as autoridades.

As autoridades iniciaram uma operação de busca e resgate depois de uma amiga ter dado o alerta do seu desaparecimento, na última segunda-feira.



Segundo a guarda costeira do Japão, um navio de carga que navegava na costa de Nojimazaki, na Península de Boso, na província de Chiba, encontrou a mulher pouco antes das 8h00 de quarta-feira.



A mulher, de cerca de 20 anos, foi encontrada desidratada, mas consciente, não correndo risco de vida.



De acordo com o The Guardian, a jovem revelou que foi levada pela corrente e que não conseguiu retornar à praia porque estava a nadar com uma boia de borracha.