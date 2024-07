"Legado de Trump é de reforço da NATO", diz Arnaut Moreira

Em declarações à Renascença , o especialista militar pede aos aliados para se preocuparem mais com o Presidente russo, Vladimir Putin, - que “é o verdadeiro inimigo da aliança” - do que com as escolhas que “apenas dependem” do povo norte-americano.

Ainda assim, e independentemente do que for decidido, Arnaut Moreira alerta que “nos países mais pobres, 2% do PIB não dá para reforçar as necessidades de Defesa” e que esses aliados vão ser obrigados a aumentar a percentagem.

Já quanto ao comunicado final da cimeira, que deve ser conhecido esta quinta-feira, Arnaut Moreira aponta uma necessidade “óbvia”: aumentar parcerias com países chave nos oceanos Índico e Pacífico, como a Coreia do Sul.

“Não apenas a questão do Médio Oriente, mas no texto veremos sobretudo o Indo-Pacífico. Hoje em dia quem apoia a Ucrânia é a Coreia do Sul, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia, etc. Portanto, os problemas do Indo-Pacífico também têm que ser olhados do ponto de vista desta retribuição pela segurança global, do ponto de vista dos instrumentos que o Ocidente dispõe para os ajudar”, remata.