Dezenas de mineiros desaparecidos na Polónia

Equipas de resgate estão a tentar salvar dezenas de mineiros, depois de a mina de carvão de Rydultowy, na Polónia, ter sido atingida por um tremor de terra. De acordo com as autoridades, 68 mineiros estavam no local, tendo sido, até ao momento, resgatados 15 mineiros, 10 dos quais com ferimentos.

"Algumas destas pessoas estão a ser trazidas à superfície, outras já foram trazidas e outras ainda não foram alcançadas pelos socorristas", disse Aleksandra Wysocka-Siembiga, porta-voz do Polish Coal Mining Group.

"Há 53 [mineiros] no subsolo. A informação preocupante que podemos dar é que, neste momento, não temos contacto com dois trabalhadores", acrescentou.

Mais de 10 equipas de resgate estão na mina de carvão de Rydultowy, que se encontra a cerca de 1.200 metros de profundidade.