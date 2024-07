Depois de Putin e Xi Jinping, Orbán vai reunir-se com Trump

Viktor Orbán esteve reunido com Vladimir Putin, o Presidente russo, na passada sexta-feira, poucos dias depois de ter visitado Volodymyr Zelensky em Kiev. Na segunda-feira, foi a vez de aterrar na China para falar com Xi Jinping.

De acordo com o “The Guardian” e o “Politico” , o encontro vai decorrer na estância e casa do ex-Presidente norte-americano em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida.

O primeiro-ministro da Hungria vai reunir-se com Donald Trump esta quinta-feira, no final da cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), que está a decorrer na capital dos Estados Unidos da América (EUA). A reunião acontece pouco depois de encontros semelhantes com os presidentes da Rússia e da China .

"As posições estão muito distantes, é preciso dar (...)

A ronda de visitas diplomáticas foi descrita por Orbán como uma “missão de paz” para a Ucrânia, e começou dias depois de a Hungria assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia – uma das instituições da UE com poder legislativo, onde os ministros dos 27 reúnem para coordenar políticas e aprovar regulamentos em coordenação com o Parlamento Europeu.

As visitas do primeiro-ministro húngaro provocaram a ira dos vários líderes europeus, com Ursula von der Leyen, Charles Michel e Josep Borrell a desautorizarem publicamente Orbán, apontado que não representa a UE e os 27 Estados-membros em termos de política externa.