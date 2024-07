Biden chama Putin a Zelensky. Presidente dos EUA fecha cimeira da NATO com gafe

A oposição dentro do Partido Democrata à candidatura à reeleição de Joe Biden aumentou esta quinta-feira. Duas semanas depois de um debate que não correu bem, são já 14 os membros democratas do Congresso norte-americano a pedir que o atual Presidente dos Estados Unidos da América desista da campanha, numa noite em que o político de 81 anos vai dar uma conferência de imprensa na cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

Até agora, 13 dos 213 democratas na Câmara dos Representantes e um dos 51 democratas no Senado apelaram publicamente ao Presidente para que se retire da disputa. Mais poderão seguir-se se Biden tropeçar ou perder a linha de pensamento durante a conferência de imprensa individual esta noite, às 23h30 (hora de Portugal continental), onde terá que responder a perguntas sobre vários tópicos – incluindo a aptidão para mais quatro anos na Casa Branca.

Além dos congressistas democratas, várias figuras públicas como o ator George Clooney, a herdeira da Disney ou o fundador da Netflix e outros financiadores apelaram a Biden que desista das eleições de 5 de novembro.