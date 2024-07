Novo Presidente do Irão reafirma o apoio à Síria

O Presidente eleito do Irão, Masud Pezeshkian, reafirmou terça-feira o seu apoio à Síria, durante um telefonema com o seu homólogo sírio, Bashar al-Assad, após a sua recente vitória nas eleições antecipadas iranianas.

"O Presidente Pezeshkian destacou o apoio do seu país à Síria e à resistência, sublinhando o fortalecimento das relações bilaterais e a implementação de acordos entre as duas nações para o benefício de ambas as populações", afirmou a presidência síria num comunicado.