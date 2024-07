"Ninguém ganhou". Macron quebra silêncio e pede coligação de partidos com "valores republicanos"

O campo centrista de Macron ficou em segundo lugar e o União Nacional em terceiro. Os terceiros colocados da esquerda e do centro retiraram-se da segunda volta para evitar a divisão do voto contra a União Nacional, minando as esperanças da extrema-direita de obter a maioria e formar um governo.

“Coloquemos a nossa esperança na capacidade dos nossos líderes políticos em demonstrar sentido, harmonia e calma no seu interesse e no do país”, escreveu Macron. “É à luz destes princípios que decidirei sobre a nomeação do primeiro-ministro.”

No dia após as eleições, Emmanuel Macron optou por não aceitar a demissão de Gabriel Attal, pedindo que o primeiro-ministro fique no cargo "por enquanto".

Macron não apelou explicitamente à exclusão do União Nacional ou da França Insubmissa de uma coligação governamental, mas a menção aos “valores republicanos” é normalmente entendida como uma exclusão dos partidos da extrema-esquerda ou da extrema-direita.

Vários deputados da França Insubmissa reagiram à carta de Macron, dizendo que o Presidente deveria aceitar a escolha da aliança de esquerda para primeiro-ministro assim que esta fizesse uma proposta, e permitir que o bloco formasse um governo.

“O melhor que ele pode fazer pelo país nesta fase é permitir que o grupo que conquistou mais assentos, a Nova Frente Popular, governe. Quaisquer outras maquinações seriam verdadeiramente problemáticas e perigosas para a democracia”, disse Eric Coquerel no canal LCI.