Mulher e filhas de comentador desportivo de BBC e Sky mortas em casa

A mulher e duas filhas do comentador desportivo da BBC e da Sky Sports Racing John Hunt foram mortas, na noite de terça-feira, num ataque com uma besta, quando se encontravam em casa, em Bushey, da área metropolitana de Hertfordshire, segundo as duas estações televisivas britânicas.

A polícia procura um suspeito pelo triplo homicídio: Kyle Clifford, de 26 anos, natural de Enfield, em Londres, e que já trabalhou como segurança privado. As três mulheres terão sido amarradas antes de serem assassinadas, num ataque que terá sido planeado e em que poderão, também, ter sido usadas outras armas.

A polícia e os paramédicos tentaram salvar as vítimas, que ainda estariam vivas quando os serviços de emergência chegaram, no entanto, as três declaradas mortas no local.

As duas jovens assassinadas, Louise e Hannah Hunt, tinham 25 e 28 anos, e a sua mãe, Carol, 61. De acordo com a imprensa do Reino Unido, o casal tem mais uma filha.

Segundo a Sky News, a polícia procura por Clifford na zona de Enfield. Os alunos estão a ser mantidos nas escolas enquanto as buscas decorrem. As forças de segurança já revelaram uma imagem do suspeito, de forma a ajudar a localizá-lo mais rapidamente, contudo, pedem à população que não se aproxime dele.

"Pedimos a quem saiba onde ele está que contacte a polícia imediatamente. Se acreditarem que o viram, por favor não se aproximem dele e liguem para o 999 [112 em Portugal] rapidamente. Ele pode, ainda, estar em posse de uma arma", apelou um porta-voz da polícia.

John Hunt faz comentário de desportos de corridas, como Fórmula 1 e cavalos.

Em comunicado ao "staff", a BBC classifica o sucedido como "absolutamente devastador".

"Os nossos pensamentos estão com o John e a sua família, nesta altura incrivelmente difícil, e dar-lhe-emos todo o apoio que pudermos", lê-se.

Também a Sky Sports Racing já reagiu ao caso: "Todos na Sky Sports Racing estamos profundamente tristes com as mortes trágicas em Hertfordshite e os nossos pensamentos estão com o nosso colega John Hunt, a sua família e os seus amigos, nesta altura horrível."