Israel negoceia construção de barreira subterrânea junto a Gaza

Uma delegação israelita está a negociar com o Egipto e os Estados Unidos, no Cairo, a construção de uma barreira subterrânea ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza, para evitar o contrabando de armas.

A informação foi avançada à agência espanhola EFE por uma fonte dos serviços secretos egípcios.

A delegação israelita no Cairo, chefiada pelo diretor do Shin Bet - a agência de segurança interna -, Ronen Bar, "está a discutir com os egípcios e os americanos a construção de uma barreira subterrânea na fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel, com o objetivo de impedir o contrabando de armas e a escavação de túneis", disse a mesma fonte, que pediu para não ser identificada.

Israel "tenciona entregar o controlo civil da passagem de Rafah e do eixo de Filadélfia ao Egipto quando se chegar a um acordo global para Gaza", acrescentou a fonte dos serviços secretos egípcios.

Israel passou em maio a controlar o lado palestiniano da passagem de Rafah e, desde então, o Egipto mantém-na fechada até que os israelitas se retirem e a gestão do acesso seja entregue à Autoridade Palestiniana.

Uma das linhas vermelhas do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, nas negociações de cessar-fogo com a organização islamita Hamas é acabar com o contrabando de armas através da fronteira Egipto-Gaza.

Os soldados israelitas afirmaram ter descoberto quilómetros de túneis utilizados por membros do grupo palestiniano para armazenar armas ou preparar emboscadas e disseram que muitos destes pontos de acesso situavam-se perto do corredor de Filadélfia, ao longo da fronteira com o Egipto.