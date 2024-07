George Clooney pede a Biden para desistir das eleições por "não ser o mesmo de 2020"

Há mais uma voz a pedir que Joe Biden se afaste. Desta vez foi George Clooney que, num texto de opinião publicado no jornal "The New York Times", apelou que o atual Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) desista de ser o nomeado do Partido Democrata para as eleições presidenciais de 2024.

"Adoro o Joe Biden. Mas precisamos de um novo nomeado", é o titulo do artigo escrito pelo ator.



George Clooney começa por dizer que é um "democrata de longa data", que se orgulha do que o partido defende e representa. Recorda também que já liderou algumas das "maiores" angariações de fundos do seu partido, como por exemplo em 2012 com Barack Obama no poder, em 2016 com Hillary Clinton e em 2020 com o próprio Joe Biden.

"Eu adoro Joe Biden. Como senador. Como vice-presidente e como presidente. Considero-o um amigo e acredito nele. Acredito no seu carácter. Acredito na sua moral. Nos últimos quatro anos, ele ganhou muitas das batalhas que enfrentou. Mas a única batalha que ele não pode vencer é a luta contra o tempo", afirma George Clooney.

"O Joe Biden com quem estive há três semanas na angariação de fundos não era o Joe "big F-ing deal" Biden de 2010. Nem sequer era o Joe Biden de 2020. Era o mesmo homem que todos vimos no debate", considera o ator.