Exército israelita confirma ataque a escola que fez 29 mortos

O exército israelita confirmou esta quarta-feira o ataque em Khan Yunis, sul da Faixa de Gaza, que deixou pelo menos 29 mortos e mais de 50 feridos numa escola próxima, onde estavam abrigadas famílias palestinianas deslocadas.

"Utilizando munições de precisão, a Força Aérea de Israel atacou um terrorista do braço militar do Hamas que participou, entre outras atividades terroristas, no brutal massacre de 07 de outubro levado a cabo pela organização terrorista Hamas no sul de Israel", declarou o exército, em comunicado.