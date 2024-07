Europa das Nações Soberanas. Extrema-direita cria terceiro grupo no Parlamento Europeu

Não há dois sem três. Depois da substituição do Identidade e Democracia pelo Patriotas pela Europa, a maioria da extrema-direita que estava fora dos grupos políticos europeus criou esta quarta-feira um novo, o Europa das Nações Soberanas, dominado pelos eurodeputados do Alternativa para a Alemanha (AfD). O novo grupo, o terceiro com partidos da extrema-direita no Parlamento Europeu, junta partidos e eurodeputados que até agora não foram aceites nem nos Conservadores e Reformistas Europeus, nem no Patriotas pela Europa. O motivo da exclusão foi, sempre, o radicalismo das visões destes partidos. Foi isso mesmo que levou o AfD a ser expulso do Identidade e Democracia no final de maio, mesmo antes das eleições europeias. A gota de água foram as declarações do principal candidato do partido alemão de extrema-direita, Maximilian Krah, sobre “nunca dizer que alguém que usou um uniforme das SS [organização paramilitar do regime de Hitler] era automaticamente um criminoso”. Esse mesmo extremismo levou ainda a AfD a ser explicitamente rejeitada pelo Patriotas pela Europa. Maximilian Krah, que foi mesmo expulso da delegação do AfD, vai continuar como eurodeputado não-inscrito. “A importância deste projeto é muito maior que o meu próprio papel”, disse Krah na rede social X (antigo Twitter), que está “satisfeito e sem qualquer ressentimento”.

O grupo é composto apenas por 25 eurodeputados, de oito Estados-membros da União Europeia – o mínimo exigido pelas regras do Parlamento Europeu são 23 eurodeputados de 25% dos países da UE, o que atualmente coloca o limiar em sete países diferentes. Uma diferença de opinião que resulte numa cisão pode significar o fim do grupo. De acordo com a Euronews, o grupo tem 14 eurodeputados do AfD, 3 do Confederação Liberdade e Independência (Polónia), 3 do Renascimento (Bulgária), 1 do Reconquista (França), 1 do Republika (Eslováquia), 1 do Liberdade e Democracia Direta (Chéquia), 1 do Movimento A Nossa Pátria (Hungria) e 1 do União da Justiça e Povo. Um mapa partilhado pelo eurodeputado húngaro esta quarta-feira mostrava que o grupo contaria ainda com o partido espanhol “Se Acabó la Fiesta” e os seus três eurodeputados, mas tal acabou por não acontecer. Também o SOS Roménia, que quer voltar a juntar a Moldova ao país para recuperar a “Roménia Maior”, ficou de fora.

Os partidos do grupo são unidos pela oposição à imigração, ao Pacto Ecológico Europeu, à ajuda militar à Ucrânia e à integração europeia. O último grupo político no Parlamento Europeu que foi abertamente contra a integração europeia – em vez de apenas se declarar eurocético - foi o Europa da Liberdade e Democracia Direta, entre 2014 e 2019, dominado pelo UKIP de Nigel Farage. A constituição do novo grupo acontece dois dias depois de o Identidade e Democracia ser substituído pelo Patriotas pela Europa, um grupo criado por iniciativa de Viktor Orbán que conta ainda com o União Nacional de Marine Le Pen. A maior força do Conservadores e Reformistas Europeus é do partido Irmãos de Itália, de Giorgia Meloni.