EUA. Dois juízes do Supremo alvo de pedido de destituição

A congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez avançou com um pedido de destituição de dois juízes conservadores do Supremo Tribunal dos Estados Unidos: Clarence Thomas e Samuel Alito.

"Concluímos que, de acordo com nossa estrutura con(...)

Para remover um juiz do Supremo do cargo, a iniciativa teria de passar na Câmara dos Representantes e depois no Senado.

O juiz Clarence Thomas tem sido criticado por aceitar e não declarar viagens de férias e estadias pagas por Harlan Crow, um bilionário apoiante do Partido Republicano. Thomas respondeu que encarava as viagens como uma questão de hospitalidade e argumentou que não era obrigado a declará-las.

Samuel Alito ficou debaixo de fogo após a revelação de que bandeiras associadas aos esforços de Trump para anular os resultados das eleições de 2020 foram hasteadas fora das suas casas na Virgínia e em Nova Jérsia. Alito disse que foi sua esposa, e não ele, quem hasteou as bandeiras.