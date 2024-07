PM britânico insta novos deputados a "esforço comum de renovação"

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, urgiu esta terça-feira os novos deputados a unirem-se "num esforço comum de renovação nacional" na sua primeira intervenção parlamentar desde a vitória do Partido Trabalhista nas eleições legislativas na semana passada.

Após congratular Lindsay Hoyle pela reeleição esta terça-feira como presidente ['speaker'] da Câmara dos Comuns, Starmer afirmou que nesta nova legislatura os deputados têm a "oportunidade e a responsabilidade de pôr fim a uma política que, com demasiada frequência, tem parecido interesseira e egoísta, e de substituir essa política de espetáculo por uma política de serviço".

"Por isso, independentemente das nossas diferenças políticas, é tempo de virar a página, de nos unirmos num esforço comum de renovação nacional e de fazer deste novo Parlamento um Parlamento de serviço", afirmou.

Na sua nova qualidade de líder da oposição, o líder do Partido Conservador, Rishi Sunak, deu os parabéns ao sucessor.

"Na política, podemos discutir vigorosamente, como o primeiro-ministro e eu fizemos ao longo das últimas seis semanas, mas continuar a respeitar-nos mutuamente", vincou.

Lamentando a perda de muitos deputados conservadores como consequência da pesada derrota eleitoral na semana passada, Sunak assumiu a responsabilidade de escrutinar o novo governo trabalhista.

"É importante que, após 14 anos no governo, o Partido Conservador se reconstrua, para que agora possamos assumir o papel crucial de oposição oficial de Sua Majestade, de forma profissional, eficaz e humilde", disse.

O Partido Trabalhista foi o mais votado nas eleições legislativas de 04 de julho, elegendo 412 dos 650 lugares que foram a votos, enquanto o Partido Conservador, que esteve no poder 14 anos, ficou-se por 121.

Os Liberais Democratas foram o terceiro partido mais votado (72), estando ainda representados na Câmara dos Comuns 10 outros partidos e seis deputados independentes.

A composição possui o maior número de mulheres alguma vez eleito, 263, cerca de 40% do total, e o maior número de deputados de cor, 90.

Esta terça-feira e os próximos dias no Parlamento britânico serão ocupados com o juramento necessário à tomada de posse dos 650 deputados, incluindo do primeiro-ministro, de fidelidade ao rei e "aos seus herdeiros e sucessores".

Os deputados podem fazer o juramento de acordo com a respetiva religião ou fazer uma afirmação secular, como foi o caso de Starmer, primeiro em inglês e, depois, opcionalmente, num dialeto regional, como galês, gaélico da Escócia ou Irlanda, escocês da Irlanda do Norte ou córnico (idioma da Cornualha).

A abertura oficial da sessão legislativa terá lugar na quarta-feira, pelo Rei Carlos III, que vai ler os planos do governo para os próximos 12 meses.