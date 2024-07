Pelo menos três mortos no Furacão Beryl, no Texas

Pelo menos três pessoas morreram, na sequência do furacão Beryl que atingiu o sudeste do Texas, nos Estados Unidos da América.

Quando o furacão atingiu o estado norte-americano pela primeira vez atingiu a categoria 5. Entretanto, depois de atingir a cidade costeira de Matagorda, no Texas, com tempestades e chuvas pesadas antes de se mover para Houston, acabou por enfraquecer, disse o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. A agência disse ainda que as condições podem gerar tornados no Texas, Louisiana e Arkansas.

Um homem de 53 anos e uma mulher de 74 anos foram mortos por duas quedas de árvores em suas casas na cidade de Houston, esta segunda-feira. Uma terceira pessoa afogou-se.

Antes de chegar aos Estados Unidos, o furacão Beryl passou pela Jamaica e pelo México, onde matou 11 pessoas.

Foram cancelados mais de 1300 voos nos aeroportos de Houston e quase três milhões de casas e empresas ficaram sem energia.