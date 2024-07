Pelo menos 29 mortos em ataque israelita a escola em Gaza

Pelo menos 29 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num ataque israelita a uma escola em Khan Yunis, no sul de Gaza, onde estavam refugiados civis, informaram esta terça-feira as autoridades do Hamas.

O Crescente Vermelho Palestiniano confirmou que dezenas de pessoas foram atingidas num ataque a uma escola na área de Abasan, a leste de Khan Yunis, e que as suas equipas estão a transportar os feridos para dois hospitais na cidade.

O Governo do Hamas em Gaza garantiu que a maioria das vítimas são mulheres e crianças entre os deslocados pela invasão terrestre de Rafah, onde as tropas israelitas entraram no início de maio.

As forças israelitas concentraram esta terça-feira as operações militares no centro do enclave palestiniano, devastado após nove meses de uma guerra que já provocou mais de 38 mil mortos e milhares de desaparecidos.

O local mais afetado pelos ataques foi o campo de refugiados de Nuseirat, localizado a oito quilómetros a sul da cidade de Gaza, onde o exército israelita matou 17 membros da mesma família, incluindo 14 menores e mulheres.

A apenas cinco quilómetros de distância, em Deir al Balah -- uma cidade para onde Israel enviou pessoas deslocadas do norte da cidade de Gaza -- uma mulher e o filho perderam a vida devido a bombardeamentos israelitas durante a noite.

Entretanto, mediadores de Israel e do grupo islamita Hamas estão a negociar um cessar-fogo que permitirá a libertação dos 116 reféns israelitas que permanecem cativos em Gaza e a entrada de ajuda humanitária no enclave.

Contudo, na segunda-feira, o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, disse que os atuais ataques do Exército israelita na cidade de Gaza e no centro do enclave poderiam atrasar e mesmo fazer regredir as negociações.