Oxfam acusa países ricos de manipulação e sobrevalorização de financiamento climático

A organização humanitária Oxfam acusou esta terça-feira os países ricos de "enganarem" os países mais pobres e de sobrevalorizarem o financiamento para combater as alterações climáticas porque grande parte foi feito na forma de empréstimos em vez de subvenções.

Segundo um comunicado publicado esta terça-feira, o valor real do financiamento climático a países do hemisfério sul é de 88 mil milhões de dólares (81 mil milhões de euros), menos de um terço do que os quase 116 mil milhões de dólares (117 mil milhões de euros) anunciados em 2022.

Estes valores foram apurados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), refere a Oxfam.

A organização explica que, embora cerca de 92 mil milhões de dólares (85 mil milhões de euros) do montante anunciado tenham sido classificados como financiamento público, quase 70% deste dinheiro é disponibilizado sob a forma de empréstimos.

Muitos destes empréstimos são concedidos com taxas de juro, o que aumenta os níveis de endividamento de países pobres do hemisfério sul mais afetados pelas alterações climáticas.

"Os países ricos voltaram a enganar efetivamente os países de baixo e médio rendimento no âmbito das negociações internacionais sobre as alterações climáticas", lamenta a Oxfam.