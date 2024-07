Orbán diz que não foi a Moscovo em nome da UE mas para saber visão russa

"As nossas conversações [no final da semana passada em Moscovo, com o Presidente russo, Vladimir Putin], tal como em Kiev com o Presidente [ucraniano, Volodymyr] Zelensky, serviram o objetivo de conhecer em primeira mão a posição [...] sobre os vários assuntos importantes do ponto de vista da paz. Por conseguinte, não apresentei qualquer proposta nem formulei qualquer opinião em nome do Conselho Europeu ou da União Europeia", vinca Viktor Orbán, numa carta enviada a Michel e também endereçada aos chefes de Governo e de Estado da UE.

A 1 de julho, a Hungria assumiu a presidência rotativa do Conselho da UE, que vai liderar até final do ano, e desde então o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, já realizou deslocações oficiais à Ucrânia (no início da semana passada), à Rússia (sexta-feira), ao Azerbaijão e países vizinhos (no fim de semana) e à China (esta segunda-feira).

As visitas geraram várias críticas em Bruxelas e as garantias de que as iniciativas têm ocorrido no quadro das relações bilaterais e não em representação europeia.

Na quarta-feira, os embaixadores dos países junto da UE vão precisamente discutir o papel da presidência húngara rotativa do Conselho, perante uma "preocupação crescente nas capitais" sobre as polémicas deslocações do primeiro-ministro húngaro.

Isto porque, de acordo com uma fonte europeia ouvida pela Lusa, Viktor Orbán tem "deixado intencionalmente muita ambiguidade" nestas deslocações, ao exibir por exemplo o logótipo da presidência húngara do Conselho da UE.