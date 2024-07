NATO assina contrato de 647 milhões para mísseis norte-americanos antiaéreos

A NATO assinou esta um contrato de 647,4 milhões de euros para a produção de mais mísseis Stinger, enquanto 22 aliados, incluindo Portugal, firmaram uma carta de intenções para fortalecer a cibersegurança.

O secretário-geral cessante da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou o contrato em Washington, onde se mostrou focado em aumentar as capacidades de fabricação de defesa dos Estados-Membros da Aliança Atlântica, para impedir ataques futuros.

"Não há como fornecer uma defesa forte sem uma indústria de defesa forte", disse Stoltenberg.

O Stinger é um sistema de defesa aérea portátil que pode ser carregado e disparado por tropas ou montado num veículo e usado como defesa de curto alcance contra aeronaves. O sistema produzido pela Raytheon foi uma das primeiras armas que os Estados Unidos enviaram para a Ucrânia após a invasão da Rússia em 2022.

De acordo com a NATO, 22 aliados - incluindo Portugal - também assinaram uma carta de intenções para o 'software Allied for Cloud and Edge' (ACE), "uma nova atividade de aquisição multinacional que irá revolucionar as operações Aliadas, fornecendo elementos-chave da espinha dorsal digital de toda a Aliança".